Kingdom Come: Deliverance II, un premier gros chiffre de ventes dévoilé

Deep Silver et Warhorse Studios ont lancé hier soir Kingdom Come: Deliverance II, la suite de leur jeu de rôle médiéval avec Henry en Bohême. Un titre attendu par de nombreux joueurs, le premier volet avait séduit plus de huit millions de joueurs, les fans ont visiblement été au rendez-vous dès la sortie.

Warhorse Studios annonce aujourd'hui que Kingdom Come: Deliverance II s'est déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires, 24 heures seulement après son lancement. Bien évidemment, cela prend en compte les précommandes, autant dire que les fans n'ont pas voulu attendre avant de mettre les mains sur le RPG. D'après les données de SteamDB, Kingdom Come: Deliverance II enregistre plus de 160 000 joueurs en simultané sur Steam à l'instant où nous écrivons ces lignes, c'est énorme.

Pour rappel, les notes de la presse spécialisée sont très bonnes, vous pouvez acheter Kingdom Come: Deliverance II à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

