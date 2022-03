LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, la richesse des planètes vantée dans une nouvelle vidéo avec du gameplay

Nous le savons bien désormais, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sera le jeu le plus ambitieux de l'histoire de TT Games, ce qui lui a valu quelques déboires et retards. Le projet est désormais gold, alors les développeurs en profitent pour nous en dévoiler davantage sur son univers et son processus créatif.

Une nouvelle vidéo remplie de scènes de gameplay inédites nous montre ainsi comment l'équipe a appréhendé la création des planètes, en cassant au maximum la barrière entre niveaux classiques et hubs à explorer librement. De Tatooine à Naboo, de Ahch-To à Hoth, TT Games a travaillé dur pour rendre chaque voyage authentique et unique. Pour cela, les développeurs ont notamment utilisé des outils de création inédits pour façonner des bâtiments et créatures, et ont joué avec le climat pour faire apparaître du givre ou du sable à l'écran.

Ils ont également imaginé des missions filées qui nous emmèneront à travers différentes planètes pour voir leur terme. Et bien évidemment, les planètes seront remplies de collectibles, d'énigmes cachées et de défis à compléter, pour débloquer personnages, vaisseaux et plus encore.

Si ces belles paroles vous inspirent, rappelons que LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sera disponible le 5 avril 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 52,49 € sur Amazon.fr.

