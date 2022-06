Lightyear Frontier : saison de sortie et trailer intéressant pour le jeu de gestion agricole futuriste avec des mechas

Les amateurs de jeux de gestion agricoles ont déjà Lightyear Frontier dans le viseur depuis son annonce l'année dernière. Le premier titre de Break Frame se démarquera de la concurrence avec son univers futuriste, des phases d'exploration à bord d'un mecha, une maison et des champs extraterrestres à développer et plus encore.

Si le titre vous intéresse, réjouissez-vous : il a été dit au Xbox & Bethesda Games Showcase qu'il sortirait au printemps 2023 sur PC et Xbox Series X|S.

Bienvenue à la Frontière ! Commencez votre nouvelle vie sur une planète étrange et merveilleuse en construisant votre ferme, en cultivant vos champs extraterrestres et en utilisant votre mecha pour explorer ce nouveau paysage. Profitez de notre aventure fermière relaxante avec jusqu’à trois amis quand elle sera disponible sur Xbox Series X|S, PC Windows et dans le Game Pass, au printemps 2023 !

Le monde de Lightyear Frontier est rempli de mystère et de merveilles, vous pourrez y utiliser un mecha tout en entretenant paisiblement votre ferme. Ajoutez de nouvelles plantes pour vos récoltes et explorez les différents environnements pour découvrir d’anciens secrets et vous faire de nouveaux amis. Soyez en harmonie avec la nature et utilisez la recherche pour créer une ferme durable et fructueuse.

Construisez votre nouvelle maison

Construisez votre maison comme vous l’entendez, en commençant avec des plans basiques pour vos parcelles et vos bâtiments utilitaires. Une fois que vous aurez récolté de nouveaux matériaux lors de vos aventures, vous pourrez étudier de nouvelles structures à ajouter, et utiliser différentes technologies pour faire grandir votre ferme et améliorer votre mecha. Vous pourrez également pimenter les choses en décorant votre maison avec des teintes de couleur et des barrières !

En plus des choses essentielles pour votre ferme, la recherche permettra de débloquer des fonctionnalités plus évoluées, comme le travail des matériaux et l’élevage. Quand tout sera en place, votre terrain sera paré pour que vous puissiez optimiser vos journées sans avoir à vous soucier des tâches basiques.

Exploiter les champs extraterrestres

Il sera essentiel d’utiliser ce qui vous entoure pour prospérer ! Récoltez des graines extraterrestres au fil de vos périples sur cette nouvelle planète. Commencez par une parcelle basique, utilisez le fusil à graines pour les planter et arrosez vos parcelles pour obtenir votre première récolte. Avec suffisamment de recherches, vous débloquerez des parcelles plus grandes, des fertilisants et d’autres technologies qui vous permettront d’obtenir un champ durable et de haute qualité.

Parfois, la météo œuvrera en votre faveur avec des averses abondantes, mais des conditions météorologiques trop rudes pourront aussi endommager vos récoltes. Chaque plante dispose de conditions et de besoins différents pour grandir, alors surveillez-les ! Une fois celles-ci arrivées à maturité, vous pourrez les vendre ou les utiliser comme matière première pour créer des composants. Ces derniers vous permettront de construire des modules pour votre mecha, des bâtiments et plus encore.

Objectif : l’horizon

En partant à l’aventure, vous découvrirez un monde plein de richesses. Au début, vous ne pourrez vous déplacer que de manière basique et sauter en utilisant vos propulseurs, mais vous pourrez tout de même aller loin et traverser différents environnements disposant de leur propre météo, de leur flore et de leur faune. Vos jambes ne suffiront peut-être pas à évoluer dans tous les environnements, mais après quelques recherches, vous débloquerez de nouveaux modules de transport. N’hésitez pas à utiliser des chenilles ou à renforcer vos propulseurs avant de vous enfoncer dans la nature sauvage !

Mais la nature n’est pas seule sur cette planète. Cachées dans certains recoins, d’anciennes structures dissimulent des secrets inavoués. La recherche vous permettra de découvrir de nouvelles manières d’en apprendre plus sur l’origine de ces structures, mais aussi de déverrouiller les barrières qui vous empêchent d’y accéder. Que se cache-t-il sous la surface ?

Aller plus loin, ensemble

Nous avons hâte de vous en montrer plus bientôt, mais nous voulons aussi savoir ce que vous voudriez voir dans notre jeu. Le potentiel du monde de Lightyear Frontier est immense et nous souhaitons prendre en compte vos retours pour nous aider à le façonner.