Little Nightmares II : Derren Brown nous explique ce que sont les rêves dans une nouvelle vidéo

Dans quelques jours sortira Little Nightmares II, nouveau jeu d'aventure horrifique développé par Tarsier Studios et édité par Bandai Namco. Le titre s'inspire, comme son nom l'indique, des rêves, et l'illusionniste, mentaliste et hypnotiseur anglais Derren Brown nous explique comment ils fonctionnent.

Eh oui, l'animateur qui officie sur Channel 4 outre-Manche nous emmène donc dans le monde des cauchemars, issus de nos peurs profondes, qui laissent un sentiment angoissant même au réveil. La vidéo est entrecoupée de séquences de gameplay du jeu, qui accompagnent parfaitement les propos du mentaliste.

La date de sortie de Little Nightmares II est toujours fixée au 11 février 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, des versions PS5 et Xbox Series X et S arriveront plus tard dans l'année. Une démo est déjà disponible gratuitement, et vous pouvez précommander le jeu contre 29,99 € sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW de Little Nightmares II : retour au pays des cauchemars