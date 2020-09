Mario Kart Live: Home Circuit, un jeu de course sur Switch en AR avec de vraies petites voitures !

Nous connaissions Mario Kart sur consoles, Mario Kart Tour sur mobiles, voici désormais... Mario Kart avec de vraies petites voitures ! Nintendo surprend encore une fois les joueurs Switch en annonçant Mario Kart Live: Home Circuit, qui nous invitera à piloter des voitures radiocommandées dans notre salon.

Le jeu est vendu en deux versions, à savoir un Ensemble Mario et un Ensemble Luigi, et chaque pack comprendra un kart, 4 portiques, 2 marqueurs fléchés et un câble de recharge USB. Avec tout cela, vous allez pouvoir façonner votre propre circuit avec quatre points de repère, et vous y lancer en réalité augmentée ! Une caméra intégrée à la voiturette nous permet de vivre la course au raz du sol en direct, un concept qui devrait plaire aux grands enfants. Huit habillages de Grand Prix nous feront traverser des terrains variés face aux Terreurs de Bowser, seul ou jusqu'à quatre, pour ceux qui achèteront plusieurs exemplaires. Pour jouer à plusieurs, il faut un seul circuit, un jeu (téléchargeable séparément et gratuitement sur l'eShop) et surtout un kart, lui payant dans tous les cas. Bien évidemment, vous pourrez personnaliser votre tracé et votre environnement comme bon vous semble pour des courses encore plus mémorables.

Côté gameplay, les fans retrouveront rapidement leurs sensations, avec des power ups et des projectiles bien connus, du champignon à la carapace rouge. Le titre est développé pour Velan Studios, mais il faudra mettre le prix pour l'avoir dans notre salon : le tarif affiché est de 99,99 $ outre-Atlantique, et devrait avoisiner les 100 € par chez nous...