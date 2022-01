Mark Darrah : « la magie BioWare est un processus de merde »

Il fut un temps où l'évocation du nom de BioWare faisait briller les yeux des amateurs de jeux de rôle, le studio s'est fait une réputation avec des titres comme Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Mass Effect et Dragon Age. Des productions soignées, avec un scénario et des personnages bien écrits, et des univers riches en détails. Les fans parlaient alors de « la magie BioWare ».

Mais depuis quelques années, ce n'est plus vraiment cela. Dragon Age: Inquisition, Mass Effect: Andromeda, Anthem, ces jeux n'ont clairement pas séduit les joueurs, la magie a disparu, tout comme de grands noms de BioWare, qui ont décidé d'aller voir ailleurs. C'est le cas de Mark Darrah, producteur exécutif de la licence Dragon Age, qui a quitté le studio fin 2020. Et il est de retour cette semaine dans une vidéo YouTube, où il n'est pas tendre avec son ancien studio, pointant du doigt une recette magique qui se base sur un élément très décrié : le crunch.

C'est de cela que les gens parlent au studio quand ils disent « la magie de BioWare ». Ils parlent du fait que les choses se mettent en place très tard et que les choses s'améliorent très tard. Et c'est terrible. La magie BioWare est un processus de merde. Il s'agit de mettre un nom sur quelque chose qui dit : ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, car nous savons qu'à une date ultérieure, tout ira plus vite et tout ira bien. Mais la réalité est que « tout ira bien », c'est de là que vient le crunch et c'est de là que viennent les jeux repoussés. Si vous pouvez trouver un moyen d'obtenir l'urgence d'achèvement de votre projet plus tôt, vous pouvez éviter... beaucoup d'absurdités causées par cela.

Terminer rapidement un jeu plein de qualité, c'est certes de la magie, mais au détriment des développeurs. Et parfois, le tour ne fonctionne pas, nous l'avons vu avec les dernières productions du studio. Pourtant, malgré les gros changements en interne, BioWare garde la tête haute et a affirmé récemment vouloir « rebâtir sa réputation » en proposant des jeux Mass Effect et Dragon Age de qualité. Espérons que cela ne signifie pas recourir au crunch lors des dernières semaines de développement.