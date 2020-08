Marvel's Avengers : l'exclusivité PlayStation de Spider-Man sera même marquée sur la jaquette

L'absence de Spider-Man dans les versions Xbox One, Xbox Series X et PC de Marvel's Avengers risque d'être une source de frustration pour beaucoup de joueurs prévoyant d'acheter le titre sur ces plateformes. Square Enix a en effet confié que l'Homme-Araignée serait exclusif aux PS4 et PS5, où il sortirait en DLC gratuit début 2021.



Les développeurs de chez Crystal Dynamics ont tenté d'expliquer cette initiative comme ils ont pu, même si la décision est au final revenue à Sony Interactive et Marvel Games. Toujours est-il que Marvel's Avengers ne se cachera pas de proposer du contenu seulement sur PS4 et PS5. Les internautes ont découvert sur Amazon Australie que les jaquettes PlayStation avaient été actualisées avec un macaron très voyant indiquant que Spider-Man sera exclusif à cette famille de console. Comme ça, impossible de le manquer, même si bien évidemment, aucune alerte ne mentionnera son absence chez la concurrence. Cet encadré devrait logiquement apparaître sur nos pochettes françaises au lancement.

La date de sortie de Marvel's Avengers est prévue pour le 4 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, en édition classique, Deluxe ou Earth Mightiest, et plus tard en 2020 sur PS5 et Xbox Series X.

