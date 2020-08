Marvel's Avengers : les missions en coop et le système économique détaillés, avec des microtransactions et des Cartes de défis façon Battle Pass

Dernière ligne droite pour Marvel's Avengers, dont les serveurs vont ouvrir cette semaine. Les studios ont donc fait le point ces derniers jours sur de nombreux aspects du jeu, dont un retour sur les gros chiffres de la bêta et les options d'accessibilités disponibles ou à venir. Ça ne s'est pas arrêté là, bien au contraire, avec par exemple la diffusion d'une petite liste de termes clés pour permettre de vous y retrouver, ainsi que des explications sur les modes de jeu coopératifs allant des types de missions jouables à la manière dont il est possible d'en profiter à plusieurs ou non. Vous pouvez lire le tout en page suivante.

Si le contenu de Marvel's Avengers à paraître dans les prochains mois sera gratuit, à l'instar de l'ajout d'Hawkeye (ou Spider-Man sur les consoles PlayStation), une boutique in-game proposera tout de même des microtransactions, mais uniquement cosmétiques avec une monnaie appelée Crédits. Et justement, un article est revenu sur ces derniers éléments :

La boutique existe en dehors de la narration du jeu et est accessible via le menu principal ou le menu des cosmétiques. C'est ici que vous trouverez les objets cosmétiques (tenues, emotes, coups de grâce et plaques d'identification) à acheter. Les articles de qualité Spéciale, Rare, Épique et Légendaire proposés dans la boutique changent toutes les semaines et vous pouvez les acheter avec des crédits. Tenues - Les tenues n'ont qu'un but cosmétique, elles n'ont pas d'incidence sur le gameplay. Nous avons fait ce choix pour éviter de faire de Marvel's Avengers un jeu dans lequel il faut payer pour gagner.

Au-delà de ça, tout un système économique a été mis en place avec des vendeurs qui se trouveront dans les multiples hubs débloqués au fil de l'aventure et qui permettront d'obtenir de l'équipement, mais aussi des éléments cosmétiques. Reste à voir si une partie du contenu de la boutique à Crédits pourra également être obtenu avec les Unités, quitte à devoir farmer davantage.

Les vendeurs sont des marchands intégrés à la narration que vous trouverez à plusieurs endroits dans l'univers de notre jeu. Ils vendent des objets cosmétiques, des équipements et des ressources rares en échange d'Unités et de ressources Communes. Ressources - Les ressources peuvent être Communes (ex : fragments), Rares (ex : plasma) ou Exotiques (ex : uru) et peuvent être échangées auprès des vendeurs ou utilisées pour améliorer l'équipement. Les ressources sont trouvables dans des caisses de ressources, sur les ennemis vaincus, sur les artefacts démontés, données en récompense d'objectifs de faction et obtenues via les cartes de défis de héros (plus d'infos dans la suite !).

Enfin, comme tous les jeux services actuels, difficile de passer à côté d'un système de Battle Pass avec une voie gratuite et une autre payante, sauf que celui de Marvel's Avengers sera assez particulier, puisque chaque héros disposera de sa propre Carte de défis et qu'il n'y aura pas de « date de péremption » comme chez la concurrence. Puisque la partie premium de celles des héros disponibles au lancement sera offerte, il vous suffira donc de tout débloquer pour ne pas avoir à dépenser un seul centime à l'avenir, tout le monde devrait donc s'y retrouver.

Les Cartes de défis de héros permettent aux joueurs de gagner des ressources, des Unités, des Crédits et des articles cosmétiques en terminant des défis. En gros : faites des trucs cools pour gagner des récompenses cools. Chaque Carte de défis de héros possède un arbre de 40 niveaux de récompenses gratuites et premium. Vous gagnez des récompenses grâce aux points de défis en terminant les défis quotidiens et hebdomadaires. Les récompenses des Cartes de défis de héros comprennent les lots suivants : Lot de ressources rares : nanotubes, nanites, plasma, catalyste ;

Lot de ressources : fragments et modules d'amélioration ;

Lots de modules d'amélioration : modules d'amélioration ;

Lot de ressources exotiques : polychoron et uru ;

Unités ;

Plaques d'identification de héros ;

Plaques d'identification d'équipe ;

Emotes ;

Coups de grâce ;

Tenues. Nous avons activé les 40 récompenses premium de la Carte de défis de héros des 6 héros de base pour que vous puissiez en profiter gratuitement. À l'avenir, l'activation des récompenses des cartes de défis de héros des nouveaux personnages coûtera 1 000 Crédits. Nous voulons récompenser l'investissement des joueurs, donc une fois que vous aurez activé les récompenses premium d'une Carte de défis de héros pour 1 000 Crédits, vous pourrez obtenir toutes les récompenses disponibles sur la carte, y compris des Crédits supplémentaires ! Si vous terminez tous les défis de votre Carte de défis de héros, non seulement vous récupérerez votre investissement de 1 000 crédits, mais en plus la valeur totale de vos récompenses dépassera les 12 500 Crédits. N'oubliez pas que ces récompenses sont des améliorations et des effets purement esthétiques qui n'offrent aucun avantage de gameplay. Les Cartes de défis de héros ne changent pas et ne sont pas limitées dans le temps : une fois les récompenses premium activées, vous les garderez. Cela étant, si vous êtes d'un naturel pressé, vous pouvez acheter des « sauts » pour gagner les niveaux plus rapidement.

Pour terminer, une vidéo promotionnelle japonaise est visible en début d'article, juste pour le plaisir. Marvel's Avengers est vendu 54,99 € en édition standard sur Amazon sur Xbox One et PS4, et 49,99 € sur PC. Il sortira également sur Stadia le 4 septembre. Une troisième War Table sera diffusée demain soir pour parler du contenu post-lancement, qui devrait donc nous donner une encore meilleure idée de l'imbrication de ce système économique dans l'évolution du jeu.