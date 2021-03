Marvel's Avengers : trailer next-gen, défis HARM personnalisables et un changement déjà critiqué pour le système d'XP

Même si Marvel's Avengers n'a pas reçu l'accueil public et critique espéré, Square Enix, Eidos Montréal et Crystal Dynamics continuent de le soutenir. Il va ainsi encore évoluer ce 18 mars avec l'arrivée des versions next-gen et de l'Opération Futur Imparfait avec Hawkeye. Les éditions PS5 et Xbox Series X | S ont d'ailleurs eu droit à un trailer ces derniers jours, pour nous montrer les graphismes et temps de chargement améliorés, les effets de destruction enrichis ou encore le cross-play entre générations.

La mise à jour de la semaine prochaine sera aussi l'occasion de revoir quelques éléments centraux de l'expérience. Il y aura des nouveautés, avec par exemple l'introduction de Défis HARM personnalisables, offrant la possibilité de choisir la taille de sa salle virtuelle, le nombre d'ennemis, les pièges, les bonus et bien d'autres paramètres. Une bande-annonce vantant la supériorité de la version PC, capable d'afficher plus d'adversaires dans ce mode, a aussi été diffusée.

Et en parallèle, Square Enix a confirmé qu'il allait rendre le gain d'expérience plus compliqué... là où bon nombre de joueurs se plaignaient d'un grind trop présent. Le nombre d'XP nécessaire à monter les niveaux les plus élevés était trop stable selon les développeurs, qui estimaient que les personnages à haut niveau pouvaient facilement gravir les derniers paliers en remplissant des défis riches en expérience. Ainsi, après le niveau 25, la courbe de progression va devenir plus pentue, afin de rendre les parties plus intéressantes en end game.

Critiqués pour cette décision, les créateurs ont justifié leur choix sur Reddit en expliquant que les meilleurs joueurs pouvaient gagner jusqu'à 3 niveaux en une mission de 20 minutes à haut niveau, ce qui rendait la progression presque plus rapide en étant meilleur, et ne permettait pas de découvrir pleinement le potentiel de toutes les compétences à débloquer. Il a donc été décidé de rendre la courbe de gain de niveau plus exponentielle, avec des niveaux faciles à monter au début et plus difficiles à gravir en approchant le rang 50 : malgré tout, les adversaires les plus puissants rapporteront plus d'XP suite au patch. Au global, l'équipe estime qu'il faudra entre 3 et 5 heures de plus pour maximiser chaque personnage qu'avant.



Il y aura enfin du changement pour les éléments cosmétiques aléatoires à débloquer, qui vont disparaître de l'équation. La mécanique va être retirée dès le 18 mars, et en attendant qu'une nouvelle manière de les obtenir soit proposée, ils resteront en vente en achat direct dans la boutique virtuelle. Si l'aventure vous tente, Marvel's Avengers est disponible pour 29,90 € sur Amazon.fr.