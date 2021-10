Marvel's Guardians of the Galaxy : NVIDIA offre le jeu pour l'achat d'un PC avec une RTX Série 30

Dans quelques jours sortira Marvel's Guardians of the Galaxy, nouveau jeu d'action et d'aventure d'Eidos Montréal et Square Enix qui mettra en scène Star-Lord et ses amis. Le titre sera évidemment disponible sur consoles, mais aussi sur PC, une version qui promet d'en mettre plein la vue.

Mais si jamais vous n'avez pas un ordinateur assez puissant, NVIDIA arrive à la rescousse et annonce que les joueurs achetant un PC équipé d'une carte graphique GeForce RTX 3060 à 3090 recevront une copie numérique de Marvel's Guardians of the Galaxy. Le constructeur rappelle au passage que le titre sera amélioré grâce au ray tracing en temps réel et au DLSS.

La date de sortie de Marvel's Guardians of the Galaxy est fixée au 26 octobre 2021, vous pouvez retrouver un PC avec une RTX 3060 à 1 299 € sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW Marvel's Guardians of the Galaxy : la Promesse d’une grande aventure !