MAJ Marvel's Midnight Suns : Spider-Man s'échauffe dans deux aperçus de son gameplay, ses aventures en comics rappelées

La promotion de Marvel's Midnight Suns bat son plein actuellement puisque Firaxis et 2K Games nous présentent en détail les super-héros que nous pourrons mener au combat dans ce jeu de rôle tactique attendu en fin d'année. Après Captain America et Iron Man, c'est un autre monument des comics qui vient tisser sa toile sur nos écrans, à savoir Spider-Man. Une fois de plus, c'est une courte vidéo de 30 secondes qui vient dans un premier temps introduire ses capacités.

En plus de ses attaques traditionnelles à base de toiles et de coups de mêlée, le pouvoir des Midnight Suns lui permettra visiblement de s'enflammer et faire apparaître les bras de la Spider Armor lors de l'utilisation de sa carte d'action héroïque.

Première apparition : Amazing Fantasy n° 15 (1962) Histoire Lors d'une expérience scientifique qui tourna mal, une araignée radioactive mordit Peter Parker, adolescent brillant. Sans qu'il parvienne à comprendre comment, cet accident lui conféra des capacités surhumaines similaires à celles des arachnides : une force et une agilité accrues, ainsi que la capacité à grimper aux murs et à sentir les dangers imminents. Rapidement, il développa alors une paire de « lance-toiles » fixables à ses poignets pouvant lancer des toiles collantes incroyablement robustes et lui permettant de se balancer d'un bâtiment à un autre. Plus tard, son oncle, qui l'avait élevé aux côtés de sa bienveillante tante, fut assassiné par un voleur que Peter avait refusé d'arrêter. Réalisant alors qu'il devait utiliser ses capacités extraordinaires pour le bien commun, Peter décida de se créer une nouvelle identité pour combattre le crime : « l'homme-araignée sympa du quartier », Spider-Man. Spécialité : distribution de dégâts L'agilité foudroyante de Spider-Man lui permet d'attaquer des ennemis partout sur le champ de bataille sans utiliser plusieurs actions, et ses toiles lui permettent d'attacher des adversaires ou de les rapprocher de lui. Il sait également extrêmement bien utiliser son environnement à son avantage et éliminer des ennemis en projetant des objets comme des caisses, des barils et des générateurs électriques sans utiliser d'Héroïsme.

Dans les prochains jours, nous devrions donc avoir plus de détails lors d'un showcase de son gameplay et un historique des aventures de Peter Parker dans les comics. Nous mettrons l'article à jour lorsque ce sera le cas.

Mise à jour : comme prévu, une vidéo est rentrée bien plus dans les détails des compétences de Spider-Man, utilisant notamment l'environnement à son avantage, tandis que l'histoire du personnage a été rappelée durant près de 10 minutes. Et, oui, notre personnage de Chasseur pourra jouer aux jeux vidéo avec Peter entre deux affrontements pour sauver le monde.

Marvel's Midnight Suns est pour rappel attendu le 7 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Epic Games Store et Steam). Son Enhanced Edition peut être précommandée sur Amazon au prix de 69,99 €.