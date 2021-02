Mass Effect Édition Légendaire : les plans sur les fesses de Miranda vont être supprimés, la Toile est divisée

Utile ou non faut peut être se calmer sur les polémiques à la con non?



Si on met un boule en gros plan c'est sexiste mais si on ne le met pas c'est de la censure et une atteinte à la liberté créatrice.



On ne peut pas tout avoir, et dans certains cas, des plus insignifiants au plus importants, il serait bon que les gens sachent ce qu'ils veulent privilégier en fin de compte



PS: il existe un mod Miranda pour EGM avec un mode caméra "humble" comme quoi, le mieux c'est peut être de laisser le choix aux gens