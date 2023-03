Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 11) : John Cena apparaît dans le Top 5

Cette fois, le S.E.L.L. est au taquet dès le début de la semaine pour dévoiler le classement des jeux vidéo les plus vendus en France en version physique ces derniers jours. Et pour ne pas changer, le podium reste inchangé, avec Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, God of War Ragnarök et Mario Kart 8 Deluxe en tête des ventes.

Cependant, nous avons deux nouveaux titres qui font leur apparition dans le classement, avec d'abord l'atypique Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon à la quatrième place, puis enfin WWE 2K23 à la cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 13 au 18 mars 2023 :