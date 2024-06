Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 24) : triple dose de Mario

Comme tous les lundis, le S.E.L.L. dévoile le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, en versions physiques. Un classement encore dominé par les exclusivités Nintendo Switch, et plus particulièrement par des jeux avec Mario, qui occupe les trois places du podium.

Paper Mario : La Porte Millénaire est encore en tête des ventes, suivi de Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Bros. Wonder. Marvel's Spider-Man 2 est le seul titre PS5 du classement, en quatrième position, tandis que Princess Peach: Showtime est de retour dans le Top 5, à la dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 10 au 14 juin 2024 :