Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 27) : un podium qui sent le déjà-vu

Pas de vacances pour le S.E.L.L., qui partage encore aujourd'hui le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Bon, comme les nouvelles sorties se font rares, se sont évidemment les mêmes titres qui reviennent dans ce classement de la semaine, avec un podium inchangé.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est toujours en tête des ventes, suivi par Final Fantasy XVI et Mario Kart 8 Deluxe. Dans le reste de ce top 5, nous retrouvons FIFA 23 et God of War Ragnarök.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 3 au 8 juillet 2023 :