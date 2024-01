Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 3) : Ellie et le Prince

La semaine commence bien avec le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, un Top 5 évidemment partagé par le S.E.L.L.. Cette fois, il y a pas mal de changements, avec la sortie de deux grosses nouveautés, dont une exclusivité PlayStation 5 très attendue.

The Last of Us II Remastered se hisse directement en tête des ventes, il est suivi de Prince of Persia: The Lost Crown dans sa version PS5. Super Mario Bros. Wonder est sur la dernière marque du podium, puis nous retrouvons le Prince de Perse sur Switch et enfin Mario Kart 8 Deluxe à la cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 15 au 20 janvier 2024 :