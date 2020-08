Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 30) : le Fantôme de Tsushima plane encore

Les nouveautés vidéoludiques n'affluent pas dans les rayons des revendeurs, mais cela n'empêche pas le S.E.L.L. de dévoiler comme chaque semaine la liste des jeux qui se sont le plus vendus en France ces derniers jours. Comme lundi dernier, c'est Ghost of Tsushima qui se retrouve en tête du podium.

Le jeu PS4 de Sucker Punch est quand même talonné par trois titres Switch, à savoir Animal Crossing: New Horizons, Paper Mario: The Origami King et Mario Kart 8 Deluxe, tandis que The Last of Us Part II, autre exclusivité PlayStation 4, se réinvite au classement, pour terminer ce Top 5.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 20 au 25 juillet 2020 :