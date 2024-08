Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 30) : de la frousse et un peu de magie

La semaine redémarre en ce lundi avec le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, un Top 5 partagé par le S.E.L.L. et basé sur les ventes de copies physiques. Pour ne pas changer, ce sont encore cinq jeux Nintendo Switch qui occupent toutes les places de ce classement, mais un titre n'est pas une exclusivité.

Luigi's Mansion 2 HD est toujours en tête des ventes, accompagné par Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Bros. Wonder sur le podium. La version Switch de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard s'invite de nouveau dans le classement, en quatrième position, tandis que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom revient à la cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 22 au 26 juillet 2024 :