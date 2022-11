Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 43) : un fantôme, des footballeurs et une sorcière

Bien occupé tout le week-end avec la Paris Games Week, le S.E.L.L. est de retour aujourd'hui seulement pour dévoiler le classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus en France en version physique ces derniers jours. Et sans surprise, c'est le rouleau compresseur d'Activision et Infinity Ward qui domine tout le monde.

Call of Duty: Modern Warfare II s'invite dès son lancement sur les trois marches du podium, dans ses versions PlayStation 5, PS4 et Xbox, les deux dernières étant cross-gen. Le reste du classement est composé de FIFA 23 sur PS4, puis du récent Bayonetta 3 sur Nintendo Switch.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 24 au 29 octobre 2022 :