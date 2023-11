Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 43) : de l'aventure et de la sueur

La semaine est déjà bien entamée, mais le S.E.L.L. n'oublie heureusement pas de partager le classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Un Top 5 assez similaire à la semaine dernière, deux titres se battent pour la première place, mais les positions s'inversent.

Super Mario Bros. Wonder est cette fois en tête des ventes, laissant la deuxième place à Marvel's Spider-Man 2. EA Sports FC 24 est évidemment toujours là, en troisième position sur PS5 et à la quatrième place sur PS4, tandis qu'EA Sports UFC 5 s'invite dans le classement, en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 23 au 28 octobre 2023 :