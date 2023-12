Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 50) : Mario indétrônable en fin d'année

Alors que la plupart des gens profitent de leurs vacances pendant les fêtes de fin d'année, le S.E.L.L. partage quant à lui le classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Un Top 5 sans nouveautés, nous retrouvons encore les mêmes jeux, Mario reste indétrônable.

Super Mario Bros. Wonder est encore en tête des ventes, suivi de Mario Kart 8 Deluxe et EA Sports FC 24 sur le podium. Marvel's Spider-Man 2 et Avatar: Frontiers of Pandora complètent cet antépénultième classement de l'année.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 11 au 16 décembre 2024 :