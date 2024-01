Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 52) : de gros changements pour la dernière semaine de 2023 ?

Nous y sommes, c'est aujourd'hui que le S.E.L.L. dévoile le classement des jeux vidéo les plus vendus lors de la dernière semaine de 2023. Une année clairement dominée par les jeux Nintendo, la semaine 52 ne déroge pas à la règle et nous retrouvons d'ailleurs quatre jeux qui étaient déjà là ces derniers temps.

Super Mario Bros. Wonder est en tête des ventes, suivi de Mario Kart 8 Deluxe et Marvel's Spider-Man 2. EA Sports FC 24 n'est pas loin du podium, à la quatrième place, tandis que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom repointe le bout de son nez dans le Top 5 pour terminer l'année en beauté.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 25 au 30 décembre 2023 :