Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 42) : du foot, Mario, Gotham et des rats

Nous sommes lundi, c'est le rendez-vous hebdomadaire avec le S.E.L.L. pour découvrir le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers temps. Et pour ne pas changer, c'est encore une fois FIFA 23 qui se retrouve en tête des ventes dans l'Hexagone, dans sa version PlayStation 4.

Le reste du classement est un peu plus varié, Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope s'invite à la seconde place, suivi par Gotham Knights. A Plague Tale: Requiem se hisse quant à lui à la quatrième place et nous retrouvons encore FIFA 23 à la cinquième et dernière place, dans sa version PS5.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 17 au 22 octobre 2022 :