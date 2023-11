Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 42) : Spider-Man plus fort que Mario

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. dévoile le classement des jeux vidéo les plus vendus en France, et cette fois, il y a de la nouveauté. Deux titres qui viennent tout juste de sortir se hissent directement sur les plus hautes marches du podium, tandis que le mastodonte footballistique d'EA Games est évidemment toujours là.

Marvel's Spider-Man 2 est plus fort que Mario, le titre exclusif à la PS5 est en tête des ventes cette semaine, tandis que Super Mario Bros. Wonder est à la seconde place du classement. Dans le reste du Top 5, nous retrouvons trois versions d'EA Sports FC 24, sur PlayStation 5, PS4 et Nintendo Switch.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 16 au 21 octobre 2023 :