Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 32) : Mario Kart 8 Deluxe reprend la tête de la course

Pour bien commencer la semaine, le S.E.L.L. partage comme à son habitude le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Et cette fois, nous avons un Top 5 exclusivement composé de jeux Switch, avec un certain Mario Kart 8 Deluxe qui monte sur la plus haute marche du podium.

Mario Strikers: Battle League Football se retrouve à la seconde place, suivi par Nintendo Switch Sports. Enfin, Animal Crossing: New Horizons repointe le bout de son nez dans le classement, tandis que Xenoblade Chronicles 3 est déjà relégué à la cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 8 au 13 août 2022 :