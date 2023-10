Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 38) : du kombat, des mensonges et un Motorfest

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. dévoile le classement des jeux vidéo les plus vendus en France. Encore une fois, le Top 5 accueille de nouveaux titres, même si c'est Mortal Kombat 1 qui grimpe dans le classement jusqu'à atteindre la première place, dans sa version PlayStation 5.

Il est suivi par The Crew Motorfest, tandis que le Souls-like Lies of P débarque directement sur la troisième marche du podium. Enfin, nous retrouvons deux exclusivités Nintendo Switch, à savoir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Pikmin 1+2.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 18 au 23 septembre 2023 :