Meta : le futur du métavers se dévoile dans une vidéo conceptuelle avec de nouveaux casque et dispositif !

La vidéo est présentée sur une nouvelle page intitulée The impact of the metaverse, qui dévoile les différentes possibilités et les cas d'usages du métavers pour les individus et professionnels. Elle montre un étudiant fréquentant une université virtuelle, un chirurgien pratiquant une opération virtuelle ainsi que des écoliers visitant la Rome antique.

Que ce soit l'étudiant ou le chirurgien, le casque présenté est nettement plus fin de ce qu'il se fait actuellement, y compris en comparaison du Project Cambria. Notez également l'utilisation d'un dispositif d'entrée au bout des doigts. Sachez d'ailleurs que Meta hésite toujours entre employer ce dispositif à l'avenir ou utiliser son bon vieux gant haptique. L'avantage de ce dernier est qu'il permettrait de procurer un retour de force et ainsi nous donner le sentiment que nous tenons réellement un objet. Nous sommes en revanche perplexe sur le côté haptique du premier dispositif susnommé.

Bien que le casque présenté soit véritablement conceptuel, autrement dit, loin du prototype pouvant s'allumer et fonctionner, Meta continue sur sa lancée, initié par la Connect 2021. La firme de Zuckerberg compte bien imposer sa vision du métavers, jusqu'à en devenir le pilier. Ne soyons pas dupes, nous savons pertinemment que cela va prendre beaucoup de temps avant que nous puissions apercevoir les nombreuses promesses qui ont été faites jusqu'alors, tout en sachant que d'autres métavers existent et existeront à l'avenir.

De votre côté, qu'en pensez-vous ? Voyez-vous cela d'un œil intéressé ou préférez-vous que Meta mette les bouchées doubles pour remplir son catalogue qui, de semaine en semaine, s'appauvrit ? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 349,99 €. Vous pourrez aussi y trouver de bons PC pour gamers.