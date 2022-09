Metal: Hellsinger s'ouvre aux mods avec une vidéo tutoriel

Funcom et The Outsiders ont lancé il y a quelques jours seulement Metal: Hellsinger, un jeu de tir à la première personne fortement inspiré de Doom, nous demandant d'affronter des hordes de démons. Mais, petite subtilité qui a son importance, il faut tirer en rythme avec la musique pour faire un maximum de dégâts.

La bande originale est composée par Two Feathers, avec des chanteurs et chanteuses réputés dans le milieu du Heavy Metal, mais voilà que The Outsiders lance déjà le support des mods, pour jouer à Metal: Hellsinger avec n'importe quelle musique. Une petite vidéo de gameplay montre par exemple le premier niveau avec du Duke Ellington, l'ambiance est radicalement différente, mais le studio invite les joueurs à s'essayer à un tas de styles musicaux comme la K-Pop, l'EDM, le reggae ou encore le rap. Pour cela, The Outsiders a mis à jour son site avec une vidéo tutoriel et un fichier PDF expliquant pas-à-pas comment intégrer une musique à Metal: Hellsinger grâce à un outil de modding. Ces mods peuvent être partagés via Steam Workshop et sont même compatibles avec la démo gratuite.

Voilà qui devrait pas mal rallonger la durée de vie du FPS. Metal: Hellsinger est pour rappel disponible sur PC, mais aussi sur PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez retrouver des albums Heavy Metal sur Amazon.