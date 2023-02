Microids s'associe à Savage Level pour développer un nouveau Tactical RPG

Savage Level n'est pas encore connu, mais il a déjà de quoi intriguer les joueurs. Le studio a été fondé par Maxime et Aurélien Josse et compte dans ses rangs des vétérans de l'industrie vidéoludique ayant notamment travaillé sur Battlefleet Gothic Armada, Ghost Recon, Tell Me Why ou encore Aliens: Dark Descent.

L'équipe est déjà expérimentée et elle peut compter sur le soutien de Microids. L'éditeur français annonce aujourd'hui qu'il va collaborer avec Savage Level pour un jeu de rôle tactique actuellement en préproduction et attendu en 2024 sur ordinateurs et consoles. Stéphane Longeard, CEO de Microids, commente :

Nous sommes ravis de travailler avec Savage Level pour offrir aux joueurs un nouveau jeu passionnant et innovant. Notre collaboration avec ce studio composé de membres talentueux montre notre engagement à soutenir les développeurs indépendants et à offrir aux joueurs des expériences de jeu de haute qualité. Cette équipe de passionnés nous a proposé un projet sensationnel avec un univers riche et qui surprendra les fans de tactical RPG.

Maxime Josse, CEO et cofondateur de Savage Level, rajoute :

Notre studio a été fondé avec comme objectif de créer des jeux captivants et qui sortent de l’ordinaire dans un contexte sain et propice à la créativité.

Aurélien Josse, CCO et cofondateur du studio, conclut :

En travaillant avec Microids, nous sommes en mesure de réaliser notre vision et avons hâte de dévoiler aux joueurs et aux joueuses du monde entier l’incroyable expérience que nous sommes en train de développer.

Microids précise enfin que cette collaboration avec Savage Level s'inscrit dans sa stratégie d'édition de jeux vidéo pour « mid-core gamers », le premier titre du studio étant déjà présenté comme un AA. Vous pouvez retrouver les jeux de Microids sur Gamesplanet.