Microsoft Flight Simulator : les pays d'Europe du Nord sublimés par la Mise à jour du Monde 5, la preuve en vidéo

Aujourd’hui, le monde virtuel de Microsoft Flight Simulator reçoit sa dernière mise à jour majeure en date, qui se concentre sur les pays du nord de l’Europe : le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède. Renommée pour sa beauté naturelle et ses merveilles architecturales, cette région a été retranscrite avec fidélité dans notre cinquième Mise à jour du Monde. Vous pourrez vous élever dans les cieux du nord de l’Europe et explorer des fjords immenses, découvrir des panoramas saisissants, des pics dominants et des châteaux vieux de plusieurs siècles, le tout, depuis votre cockpit. La cinquième Mise à jour du Monde améliore les détails de plusieurs paysages, de l’architecture, apporte des données améliorées pour 100 aéroports et 78 points d’intérêt méticuleusement sélectionnés. Cette mise à jour inclut également 5 « voyages de brousse » (bush trips), un pour chacun des pays, qui mettent en avant les meilleures destinations de ces territoires. Pour terminer, la cinquième Mise à jour du Monde présente de nouveaux aéroports modélisés à la main et 5 défis d’atterrissage pensés pour tester vos capacités dans différentes conditions. Ces derniers prennent place dans les aéroports suivants : Bornholm au Danemark, Ísafjörður en Islande, Arlanda à Stockholm en Suède, Svalbard en Norvège et Vaasa en Finlande. La cinquième Mise à jour du Monde est disponible gratuitement dès maintenant pour les joueuses et les joueurs de Microsoft Flight Simulator. Vérifiez que votre jeu est à jour puis rendez-vous dans le magasin du titre pour obtenir cette Mise à jour du Monde et commencer à explorer ces terres magnifiques et pleines de charme. Le ciel vous appelle !

