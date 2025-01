Minecraft 2 : finalement, c'est non pour le prochain jeu de Notch

Markus « Notch » Persson a refait parler de lui en tout début d'année en « annonçant » Minecraft 2. Le créateur du jeu culte avec des briques avait demandé aux joueurs quel jeu ils préféreraient voir entre Uncursing Potions et Minecraft 2, c'est évidemment le second qui a remporté le plus de voix. Face aux résultats de ce sondage, Notch avait donc affirmé qu'il développerait désormais sur un successeur spirituel de Minecraft, tout en respectant le travail de l'équipe de Mojang sur le premier opus, propriété de Microsoft. Mais il y a déjà du changement.

Toujours sur X/Twitter, Notch annonce que lui et son équipe planchent désormais sur Levers and Chests, un rogue-like dans des donjons avec des combats au tour par tour et une vue à la première personne. Un dungeon crawler à l'ancienne qui ne plaît déjà pas aux joueurs qui voulaient Minecraft 2, Markus Persson se justifie en affirmant qu'il s'attendait à ce que ce titre atteigne les 90 % de votes (le sondage s'est terminé à 81,5 % en faveur de Minecraft 2), mais surtout, il affirme que Levers and Chests sera bien plus amusant qu'un successeur spirituel à Minecraft. Pas sûr que les fans l'entendent de cette oreille...

Autant dire que Levers and Chests commence son aventure avec un lourd fardeau, celui de ne pas être Minecraft 2. Il faudra bien évidemment patienter pour découvrir du gameplay et une date de sortie et, qui sait, peut-être sera-t-il réellement plus intéressant qu'un successeur spirituel d'un titre qui passionne des dizaines de millions de joueurs depuis 15 ans.

