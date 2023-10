Minecraft : le jeu le plus vendu du monde enfonce le clou avec un nouveau chiffre hallucinant

Mojang Studios organisait récemment le Minecraft Live 2023, un évènement tenu chaque année pour mettre en avant les nouveautés de son jeu bac à sable, et échanger avec la communauté dans un moment privilégié. Lors de l'évènement, dont le récapitulatif est à retrouver ici, les développeurs ont fait un point sur les ventes.

Accrochez-vous, car c'est énorme, Minecraft s'est écoulé à plus de 300 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 2009, il y a 14 ans. Le titre de Notch, repris par Microsoft, n'a jamais perdu en popularité, au contraire même, car il ne comptait que 200 millions de copies vendues en 2020. Une progression fulgurante qui a de quoi faire rougir Grand Theft Auto V, le second jeu le plus vendu avec 185 millions d'exemplaires écoulés. Autant dire que Minecraft n'est pas prêt de perdre son statut de jeu vidéo le plus vendu de tous les temps.

Mojang Studios se prépare par ailleurs à célébrer les 15 ans de son jeu culte, et il dévoile dès maintenant une infographie dévoilant quelques gros chiffres : 8,8 millions de pioches fabriquées, 15 millions de squelettes battus, 700 000 gâteaux cuisinés, 6,7 millions de diamants découverts ou encore 915 km parcourus à dos de cochon... chaque jour ! Mais toujours aucun sourire de la part des creepers.

