Monster Hunter Wilds se laissera essayer par tous très bientôt, mais les joueurs PS5 seront avantagés !

En plus d'une nouvelle bande-annonce fort excitante ayant introduit le Bassin pétrolier et certaines des créatures pour le moins étonnantes qui y résident, Capcom a profité du Monster Hunter Wilds Showcase pour annoncer ce que de nombreux joueurs espéraient. Non, ce n'est pas une démo à proprement parler, mais un Bêta-test ouvert qui sera accessible à tous les joueurs, bien certains seront privilégiés, à savoir ceux disposant de la console de Sony et d'un abonnement pour jouer en ligne.

En effet, les joueurs PS5 abonnés au PlayStation Plus vont pouvoir s'amuser sur Monster Hunter Wilds dès le début de semaine prochaine, du mardi 29 à 4h00 au jeudi 31 octobre à 3h59. Ceux ne disposant pas d'un abonnement, aussi bien PS+ que Game Pass Core ou Ultimate, ou jouant sur Xbox Series X|S et PC (Steam) devront attendre le vendredi 1er novembre à 4h00 et tout le monde aura ensuite jusqu'au lundi 4 novembre à 3h59 pour pleinement en profiter. Le cross-play sera actif, vous pourrez donc jouer avec vos amis, peu importe leur plateforme.

Du côté de son contenu, il sera possible de créer notre avatar et le modifier à volonté avec le même outil que celui présent au lancement du jeu l'an prochain. Mieux encore, nous pourrons importer notre création dans la version finale, de quoi donner de l'intérêt à passer du temps à se faire beau dès cette bêta et ainsi se lancer sans plus attendre dans l'aventure le jour J. La cinématique d'introduction et une quête scénarisée avec des tutoriels pour apprendre à chasser face au Chatacabra seront également présentes. Enfin, nous aurons aussi accès aux Plaines venteuses pour une partie de chasse au Doshaguma en toute liberté ! Il sera aussi bien possible d'y jouer en solo que jusqu'à quatre joueurs en groupe, voire d'appeler des Chasseurs de soutien contrôlés par l'IA pour nous aider. En bonus, un accessoire Peluche Felyne super mignon s'attachant à notre arme, mais aussi à notre Seikret (la monture) sera offert, soit une incitation de plus à télécharger cette version d'essai grandeur nature.

Vous trouverez en page suivante quelques visuels tirés de cette bêta ouverte. Monster Hunter Wilds sortira pour rappel le 28 février 2025 et vous pouvez le précommander au prix de 79,99 € sur Amazon ou à la Fnac, voire dès 62,99 € chez Gamesplanet.