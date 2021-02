MSI dévoile sa souris Clutch GM41 Lightweight et son casque Immerse GH20

MSI s'est fait une réputation grâce à ses PC pour gamers et ses composants, mais le constructeur propose également des périphériques, et il vient de présenter cette semaine deux nouveaux produits, à savoir la souris Clutch GM41 Lightweight et le casque Immerse GH20.

La souris Clutch GM41 Lightweight est comme son nom l'indique très légère, elle ne pèse que 65 g, dispose d'un capteur optique grimpant à 16 000 DPI et d'un câble FriXionFree. Voici ce qu'il faut retenir :

Poids de 65 g : avec un poids de seulement 65 g, la GM41 est parfaite pour le jeu compétitif, permettant aux joueurs des déplacements agiles et sans effort tout en offrant une visée précise ;

: avec un poids de seulement 65 g, la GM41 est parfaite pour le jeu compétitif, permettant aux joueurs des déplacements agiles et sans effort tout en offrant une visée précise ; Conception optimisée : conçue avec ingéniosité, la GM41 a été construite avec les matériaux les plus légers possible ;

: conçue avec ingéniosité, la GM41 a été construite avec les matériaux les plus légers possible ; Revêtement antiglisse : la GM41 est parfaite pour les séances de tir avec son grip aux motifs ciselés antidérapant et sa forme pensée pour s’adapter à tout style de prise en main ;

: la GM41 est parfaite pour les séances de tir avec son grip aux motifs ciselés antidérapant et sa forme pensée pour s’adapter à tout style de prise en main ; Conçue pour la victoire : MSI dote sa GM41 de switches OMRON prévus pour 60 millions de clics maximisant durabilité et fiabilité ;

: MSI dote sa GM41 de switches OMRON prévus pour 60 millions de clics maximisant durabilité et fiabilité ; Jusqu’à 16 000 DPI : la Clutch GM41 est équipée d’un capteur optique haut de gamme, capable d’un suivi infaillible même à haute vitesse, grâce à ses 400 IPS, et d’une précision à toute épreuve jusqu’à 16 000 DPI avec un polling rate de 1 ms ;

: la Clutch GM41 est équipée d’un capteur optique haut de gamme, capable d’un suivi infaillible même à haute vitesse, grâce à ses 400 IPS, et d’une précision à toute épreuve jusqu’à 16 000 DPI avec un polling rate de 1 ms ; RGB Mystic Light : Profitez de millions de couleurs et d'effets prédéfinis, ou synchronisez votre éclairage avec le reste de votre setup RGB ;

: Profitez de millions de couleurs et d'effets prédéfinis, ou synchronisez votre éclairage avec le reste de votre setup RGB ; Câble MSI FriXionFree : le câble MSI FriXionFree a été développé pour réduire la friction sur le tapis ou le bureau favorisant de fait la précision de l’utilisateur.

Concernant l'Immerse GH20, il s'agit d'un casque lui aussi léger, 245 g sur la balance, et sans rétroéclairage RGB pour davantage de sobriété. Le modèle est pensé pour le confort, avec des écouteurs taillés pour les lunettes, et un bandeau réduisant la pression sur le crâne. Et en plus, il se connecte en Jack 3.5 pour une compatibilité avec les PC (via un adapteur en Y inclut), les consoles et les mobiles. Voici ses points forts :

Légèreté : le GH20 est à la fois léger et portable avec un poids de 245 g. Il saura rester confortable durant les parties les plus longues !

: le GH20 est à la fois léger et portable avec un poids de 245 g. Il saura rester confortable durant les parties les plus longues ! Pensé pour le confort : les écouteurs avec leur mousse d’une épaisseur de 2,5cm sont pensés pour les porteurs de lunettes tout en étant confortables sur la durée. L’arceau profite d’un généreux coussin épais et doux pour répartir la pression sur la tête ;

: les écouteurs avec leur mousse d’une épaisseur de 2,5cm sont pensés pour les porteurs de lunettes tout en étant confortables sur la durée. L’arceau profite d’un généreux coussin épais et doux pour répartir la pression sur la tête ; Solide : l’arceau en acier inoxydable est ajustable et le câble tressé résiste aux torsions ;

: l’arceau en acier inoxydable est ajustable et le câble tressé résiste aux torsions ; Entendez et soyez entendu : entendez les ennemis avant de les voir avec les haut-parleurs de 40mm du GH20. Soyez clair et précis dans vos instructions lors de vos parties grâce au microphone ajustable avec bonnette pour bloquer les bruits de respiration ;

: entendez les ennemis avant de les voir avec les haut-parleurs de 40mm du GH20. Soyez clair et précis dans vos instructions lors de vos parties grâce au microphone ajustable avec bonnette pour bloquer les bruits de respiration ; Contrôles audio pratiques : lors des parties les plus endiablées, les contrôles sur le câble permettent d’ajuster le volume et d’activer le mode silencieux pour le microphone. Tout est sous contrôle ;

: lors des parties les plus endiablées, les contrôles sur le câble permettent d’ajuster le volume et d’activer le mode silencieux pour le microphone. Tout est sous contrôle ; Compatibilité multiplateforme : le GH20 est compatible Mac, PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch sans oublier les autres consoles de jeu et les périphériques mobiles pourvus d’un jack audio 3,5 mm et un adaptateur en Y.

La souris Clutch GM41 Lightweight est disponible dès maintenant au prix de 49,90 €, tandis que le casque Immerse GH20 est vendu 29,90 €. Si vous voulez un casque un peu plus haut de gamme, l'Immerse GH50 est à 84,99 € sur Amazon.

