Mundaun : la nouvelle production horrifique de Hidden Fields se montre à travers de nouvelles images

Prévu pour le premier trimestre 2021 sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam, Mundaun se dévoile à travers de nouvelles images. Jeu d’horreur et d’aventure développé par Hidden Fields et édité par MWM Interactive, Mundaun vous plonge dans la peau de Curdin, un jeune homme qui doit revenir dans la vallée isolée et enneigée de Mundaun après la mort mystérieuse de son grand-père. Curdin devra percer les sombres mystères qui hantent la vallée.

En deuxième page, vous verrez pléthore d’images en noir et blanc. L’aspect est vraiment mis sur la solitude, que ce soit les remontées mécaniques qui semblent bouger d’elles-mêmes ou le petit chalet inhabité et délabré. Mundaun renferme de sombres secrets et le protagoniste devra découvrir quel est le mal qui ronge et hante cette vallée enneigée des Alpes. Si vous avez une âme de détective et aimez vous faire peur, foncez sur Mundaun :

Mundaun est un conte horrifique attachant réalisé entièrement au crayon et se déroulant dans une vallée sombre et isolée des Alpes. Explorez de nombreux espaces riches en secrets, survivez à des rencontres hostiles, conduisez des véhicules, remplissez votre inventaire et résolvez une variété d'énigmes originales. Après avoir appris le décès mystérieux de son grand-père dans un incendie, notre héros se rend à Mundaun pour la première fois depuis son enfance. Il ne tardera pas à découvrir que quelque chose d'ancien et de diabolique y hante l'existence des habitants restants. Dans sa quête pour découvrir le sens de ces sinistres événements, le joueur entreprend un périple qui le mènera au sommet du mont Mundaun : de prairies escarpées jusqu'à un sommet enneigé, en passant par des champs de pierres. Caractéristiques Plongez dans un environnement unique : un paysage alpin où réalité et mythe s'entremêlent.

Laissez-vous séduire par l'esthétique remarquable d'une palette de gris unique obtenue grâce à un travail soigné au crayon.

Explorez des niveaux ouverts et variés, allant de prairies verdoyantes à des sommets enneigés. Prenez garde aux créatures qui errent dans les environs.

Un système d'inventaire vous permet de récupérer des objets et de percer les secrets de l'histoire.

Résistance à la peur : un facteur de « cause à effet » au cœur de la mécanique du jeu. Par exemple, plus la peur est intense, plus les mouvements du joueur sont hésitants.

Résolvez des énigmes qui font partie intégrante de l'univers du jeu au cours de votre ascension de la montagne.

Interagissez avec des habitants insolites qui possèdent leur propre langage occulte.

Prenez le contrôle de véhicules tels que des traîneaux et des chariots à foin.

Découvrez le sombre secret qui se cache derrière la mort de votre grand-père.

