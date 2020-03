My Hero One's Justice 2 : cinq Héros dévoilent leur gameplay dans une bande-annonce inédite sous tension

L'arrivée de My Hero One's Justice 2 approche à grands pas, il n'est donc pas étonnant de voir Bandai Namco multiplier les bandes-annonces à son sujet. La semaine dernière, les Vilains jouables inédits étaient ainsi à l'honneur, mais il faut bien avouer qu'ils ne sont pas aussi nombreux que les Héros, qui s'offrent aujourd'hui un deuxième trailer leur étant dédié.

Nous retrouvons donc cette fois en action Seiji Shishikura (Boucherie) et Camie Utsushimi (Glamour) du lycée Shiketsu, ainsi que les Héros professionnels que sont Gang Orca (Orque), Fat Gum (Graisse Absorbante) et Sir Nighteye (Prévoyance). Pour certains, il s'agit du premier aperçu officiel de leur gameplay, assez varié et dynamique dans l'ensemble.

Tout ce beau monde entrera dans l'arène sur PS4, Xbox One, Switch et PC la semaine prochaine, le 13 mars, date de sortie de My Hero One's Justice 2 en édition standard et Plus Ultra.

Voir aussi : MAJ My Hero One's Justice 2 : les Alters se déchaînent dans une excitante bande-annonce faisant le point sur les modes de jeu