Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, quelques nouveautés dévoilées au travers de visuels

Alors que les ajouts de contenus à Naruto to Boruto: Shinobi Striker ne sont pas près de s'arrêter avec un Season Pass 7 déjà annoncé, Bandai Namco et CyberConnect2 nous préparent un Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, sorte de best of des précédents jeux de la licence auquel un scénario inédit va être ajouté, entre autres. Dévoilé en février dernier, il a refait une apparition en avril pour nous introduire deux personnages jouables supplémentaires Naruto Uzumaki (Mode Baryon) et Sasuke Uchiha (Soutien de l'ombre), en plus de teaser l'aventure qui attend Boruto. Eh bien, quelques détails supplémentaires nous ont été donnés en fin de semaine dernière, mais avant ça, place à une petite vidéo.

Celle-ci avait été diffusée dans le cadre de l'opération Narutop99 et nous montre justement certains personnages de ce classement tels qu'ils apparaîtront dans Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connection, gameplay à l'appui. Du côté des annonces plus récentes, nous apprenons que les familles Uzumaki et Uchiha auront chacune droit à leur Technique secrète combinée nommée en anglais « Uzumaki Double Palm Strike », où Hinata est embarrassée par la photo sur sa carte de ninja et frappe les deux blondinets, et « Uchiha Cherry Blossom Shock », dans laquelle Sarada effectue un Chidori.

Les combats en ligne ont de leur côté été améliorés (en quoi, telle est la question), permettant de s'amuser lors de matchs casuals ou d'être plus sérieux lors d'affrontements classés. Un mode de contrôle simplifié a été intégré au jeu, permettant d'effectuer plus facilement des combos en martelant une touche... alors que nous sommes pourtant loin d'être devant la technicité d'un titre de versus fighting classique. Enfin, diverses possibilités de personnalisation seront présentes, ce qui était déjà le cas par le passé.

Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections sortira cette année sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. En attendant, les précédents jeux sont toujours en vente sur Amazon.