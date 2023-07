Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, un Special Story Mode et 2 personnages originaux révélés par un trailer

Plutôt que de proposer un nouveau jeu Naruto original, Bandai Namco Games et CyberConnect2 vont bientôt nous livrer Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, épisode regroupant le meilleur du contenu et des personnages de la saga Ultimate Ninja Storm, avec quelques nouveautés. Nous avions ainsi appris que Ashura, Indra‎ Ōtsutsuki, Naruto Uzumaki (Mode Baryon), Sasuke Uchiha (Soutien de l'ombre), Boruto (Kâma), Kawaki et Jigen seraient ajoutés au roster, voilà qu'une bande-annonce diffusée lors de l'Anime Expo 2023 nous révèle un mode inédit.

Le Special Story Mode nous contera une histoire liée à la Cinquième Grande Guerre Ninja, alors qu'un nouveau conflit oppose Naruto à Sasuke, et que Boruto va tout faire pour empêcher le pire. Il mettra notamment en scène 2 personnages originaux : Nanashi, connue dans la diégèse pour être la guide d'un jeu en ligne appelé Ninja Heroes (???) et Merz, un mystérieux protagoniste qui semble vouloir déclencher une guerre. Seront-ils jouables ou participeront-ils seulement à l'histoire ?

Difficile de bien comprendre les tenants et aboutissants de ce récit, qui prendra sûrement tout son sens une fois que nous aurons lancé une partie. Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections n'a pas encore de date de sortie, mais il est prévu pour 2023 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch. En attendant l'ouverture des précommandes, Naruto to Boruto: Shinobi Striker est lui disponible à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.