MAJ Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, le DLC Next Generations et la version Switch officialisés en vidéo

Le nouveau numéro du Weekly Shonen Jump contenait une annonce fort surprenante pour les fans des jeux Naruto de CyberConnect2. En effet, alors qu'Hiroshi Matsuyama déclarait encore en octobre qu'un portage sur Switch de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 était possible si Bandai Namco le souhaitait, c'est justement ce que le magazine nous a appris en fin de semaine.

L'éditeur n'aura pas mis longtemps avant d'officialiser le tout, car une bande-annonce est déjà en ligne. Cette dernière sert surtout à faire la promotion de l'extension que tous les supports accueilleront le 23 avril 2020, Next Generations, et qui coûtera 700 ¥. Elle permettra enfin d'incarner Momoshiki et Kinshiki Ōtsutsuki du film et de l'œuvre Boruto, que nous pouvions uniquement affronter dans le DLC Road to Boruto, en plus d'ajouter 11 costumes de cette nouvelle génération pour des personnages tels qu'Ino, Shikamaru et Choji. Et c'est bien entendu à cette même date que les joueurs Switch pourront découvrir cet ultime épisode de la saga, qui inclura bien entendu ce pack.

Nous pouvons tout de même nous demander pour quelle raison Bandai Namco remet en avant le jeu de CyberConnect2 sur l'ensemble des plateformes. Sachant qu'aucune adaptation du scénario de Boruto n'a jusqu'à présent jamais été réalisée au format vidéoludique (ce n'est pas une grosse perte vu la qualité...), se pourrait-il qu'un « Ultimate Ninja Storm 5 » soit en développement ? Le studio a déjà avoué travailler sur un nouveau projet, cela n'aurait donc rien de bien étonnant.

Mise à jour : la version Switch verra bien le jour en Occident, le 24 avril 2020.

