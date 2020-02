Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, tous les nouveaux costumes du DLC Next Generations en images

Bandai Namco Games n'a pas prévu de faire un simple portage de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 et son extension Road to Boruto sur Switch. À l'occasion de la sortie de cette nouvelle version, un DLC inédit appelé Next Generations a été concocté, et il sortira au même moment sur PS4, Xbox One et PC.

Il introduira deux des méchants les plus récents de la saga en tant que personnages jouables, à savoir Momoshiki et Kinshiki, d'éminents membres du clan Ōtsutsuki. Mais l'extension Next Generations sera aussi l'occasion de débloquer 11 costumes pour le roster de base, avec des tenues de l'ère Boruto pour des combattants que Naruto connaît depuis toujours.



Image à l'appui, nous apprenons que les personnages à avoir droit à ce bonus seront Sai, Shikamaru Nara, Ino Yamanaka, Chōji Akimichi, Kiba Inuzuka, Shino Aburame, Hinata Hyūga, Temari, Kankurō, Rock Lee et Tenten. Les images des DLC sont visibles en page suivante, de quoi nous faire une idée de ce que valent Next Generations et la version Switch de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, prévus pour le 23 avril 2020 en Europe.