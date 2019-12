Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, des visuels en pleine action pour Momoshiki et Kinshiki

Ce n'est plus une surprise, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 va sortir sur Nintendo Switch le 23 avril 2020 et recevra le même jour un pack de contenu payant sur les autres plateformes (PS4, Xbox One et PC), nommé Next Generations au Japon.

Nous avons déjà pu découvrir tout cela à travers une bande-annonce, et nous sommes désormais gratifiés de quelques visuels aguicheurs. Ces derniers, à découvrir en page suivante, mettent évidemment en scène les deux personnages combattus dans le DLC Road to Boruto, Momoshiki et Kinshiki, tous deux membres membres du clan Ōtsutsuki et que nous ne pouvions alors pas incarnés. Ce sera le cas à la sortie de ce contenu, qui ajoutera également des costumes avec les apparences de l'ère Boruto pour certains personnages. L'histoire ne dit cependant toujours pas si une version physique sera distribuée.

Pour terminer, CyberConnect2 semble bien avoir encore autre choses dans ses tiroirs en rapport avec la licence, reste à savoir quoi : Naruto : un nouveau Ninja Storm sur les rails ? CyberConnect2 émoustille la communauté