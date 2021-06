Naruto to Boruto: Shinobi Striker, le 24e personnage en DLC officialisé, retour à l'ère de la Grande Guerre Ninja

Bandai Namco Games ne veut décidément pas lâcher son Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Une version Lite avec du contenu gratuit est ainsi disponible depuis peu, et des personnages et éléments de personnalisation supplémentaires vont débarquer avec un Season Pass 4.

C'est celui-ci qui commence à se dévoiler, avec l'officialisation du 24e DLC dans les pages du dernier Weekly Shonen Jump. Les développeurs ne sont pas allés chercher très loin, car c'est une nouvelle forme de Sakura qui va être introduite. Il ne s'agira d'ailleurs pas d'une apparence récente, mais plutôt celle de la Grande Guerre Ninja, ce qui ne l'empêchera pas d'être encore de classe Soigneur.

La date de sortie n'est pas encore évoquée, mais Sakura (Grande Guerre Ninja) sera normalement ajoutée via une mise à jour gratuite, tandis que ses vêtements et coups spéciaux pourront être achetés pour notre avatar. Naruto to Boruto: Shinobi Striker est d'ici là toujours disponible pour 29,99 € sur Amazon.fr.

Mise à jour : Bandai Namco Games vient déjà de diffuser les premières images officielles de Sakura (Grande Guerre Ninja).