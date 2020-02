Naruto to Boruto: Shinobi Striker, la plantureuse Mizukage Mei Terumi annoncée avec le DLC 17

Petit à petit, l'aventure Naruto to Boruto: Shinobi Striker touche à son terme alors que les DLC continuent d'être diffusés chaque mois aux côtés d'ajouts gratuits de personnages jouables. Février ne fera pas exception à la règle, comme l'a révélé le dernier numéro du Weekly Shonen Jump.

Après Ino Yamanaka et Gaï Maito pour les deux plus récents ajouts, nous quittons Konoha pour faire cap sur Kiri et ses brumes. En effet, le prochain personnage qui intégrera le roster ne sera autre que Mei Terumī, la charmante cinquième Mizukage toujours obsédée par sa vie sentimentale et dont les techniques Suiton viendront refroidir les ardeurs de ses adversaires. Comme le montre les premiers visuels du magazine japonais, ses deux kekkei genkai de Futton et Yōton viendront également diversifier sa palette de coups, respectivement avec de la vapeur et de la lave.

Les joueurs souhaitant mettre la main à la poche pourront dont se procurer un Master Character Training Pack pour déchaîner ces techniques avec leur avatar plus tard dans le mois, aucune date de sortie n'étant donnée pour l'instant.