NEO: The World Ends With You, un nouvel épisode entièrement en 3D annoncé sur PS4 et Switch

Les fans de la licence The World Ends With You ont de quoi être aux anges en ce début de semaine. Plus tôt dans la journée, une deuxième bande-annonce de l'anime prévu pour 2021 a été diffusée, mais ce n'était qu'une mise en bouche avant le plat de résistance. Le compte à rebours a pris fin à minuit au Japon, dévoilant NEO: The World Ends With You, un tout nouveau jeu prévu sur consoles !

Prévu à l'été 2021 sur PS4 et Switch dans le monde entier, ce nouvel épisode proposera cette fois des environnements entièrement en 3D, toujours à Shibuya, avec une toute nouvelle bande de personnages principaux et des ennemis eux aussi inédits. Cette suite à l'anime, et donc à The World Ends With You -Final Remix-, prendra à nouveau la forme d'un Action-RPG où nous incarnerons un certain Rindo, qui sera accompagné de Fret, Nagi et Minamimoto. Des personnages feront leur retour et de nouveaux intégreront donc le casting, dont le game master Shiba.

NEO: The World Ends With You transporte les joueurs dans les rues de Shibuya, où ils participeront au jeu des Reapers et lutteront pour leur survie. Les joueurs exploreront le cœur de Tokyo dans la peau de Rindo afin de découvrir les mystères du jeu macabre auquel ils ont été forcés de prendre part. NEO: The World Ends With You recrée le quartier de Shibuya dans un style original inspiré des bandes dessinées. Les joueurs pourront explorer et découvrir les attractions, les sons et la culture de cette ville animée, combattre des monstres aux côtés de leurs compagnons au cours de combats haletants et riches en action, et mener des missions à bien tout en essayant de changer leur destin.

Pour l'occasion, Tetsuya Nomura a partagé un petit message en japonais sur Twitter ainsi qu'un superbe artwork où le nouveau protagoniste Rindo pose à côté de Neku !

