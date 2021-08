NERF: Legends, un FPS inspiré des jouets à venir très bientôt

Ces dernières années, s'il y a bien des cadeaux que tous les enfants miroitent, c'est sans doute les célèbres pistolets Nerf. De simples armes de poing aux sulfateuses et autres fusils à pompe, Hasbro a su faire de ses jouets des incontournables des rayons de jouets et passe désormais un nouveau cap en les transposant dans nos écrans en coopération avec GameMill Entertainment. Le nom du jeu ? NERF: Legends, titre qui s'invitera sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ainsi que sur Nintendo Switch.

NERF: Legends sera un jeu de tir à la première personne jouable en solo et en multijoueur. La campagne solo vous fera affronter une armée de robots, tandis que le mode multi proposera des free-for-all ou des matchs en équipe avec jusqu'à 8 joueurs en simultané. Le cross-play sera disponible entre toutes les consoles et les PC.

De nombreuses armes de la marque seront jouables et, tout comme le design de votre personnage, seront customisables. De multiples améliorations seront présentes pour un gameplay plutôt varié avec des fléchettes repoussantes, magnétiques ou à tête chercheuse par exemple.

Les avis dans les commentaires sont assez mitigés et soulèvent le peu d'originalité d'un autre FPS au style « cartoonesque » :

Un autre jeu de tir cartoon. Comme c'est original. - TheNewFlesh

Pourquoi en feriez-vous un jeu de tir fantastique de science-fiction générique alors que vous auriez pu adopter une approche plus réaliste? Avoir des fusillades dans un centre commercial ou dans une maison ou autour d'un terrain de jeu aurait donné à ce jeu une identité beaucoup plus unique et intéressante qui reste fidèle à ce qu'est Nerf. Au lieu de cela, ils nous ont donné cette daube générique qui ressemble à Overwatch. - Scuffling Boogaloo

Des images sont visibles en page deux de cet article. Pour finir, sachez que NERF: Legends verra le jour en octobre 2021. Et vous, quel est votre avis ? Faites-le-nous savoir en commentaire !

Lire aussi : Nerf Ultimate Championship : le nouveau jeu multijoueur compétitif à base de fléchettes en mousse débarquera sur Quest l'année prochaine