NieR: Automata, le dernier secret du jeu enfin découvert

Après que NieR: Automata se soit écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires, la production de PlatinumGames continuait d’intriguer les fans, car un dernier secret devait être encore dévoilé. C’est le moddeur Lance McDonald qui a eu l’honneur de découvrir le dernier mystère du jeu après avoir passé plusieurs heures dans les codes de NieR: Automata.

Dans un tweet, le moddeur explique donc qu’il a trouvé un code de triche extrêmement bien caché dans le titre, lui permettant ainsi d’accéder directement à la scène post-crédits et de débloquer d'autres bonus comme la mode debug, la salle de test et la sélection des chapitres. La manœuvre paraît simple sur le papier, mais elle est assez compliquée. Vous devez donc avoir fini NieR: Automata trois fois et vous rendre dans le prologue, juste après avoir battu le robot géant et discuté avec 9S. Rendez-vous dans un espace très restreint entre trois bidons placés à gauche comme à droite. En laissant votre doigt appuyé sur R2, réalisez la séquence suivante : haut, bas, haut, droite, gauche, carré, rond, triangle et croix. Si vous réussissez, vous serez directement redirigé vers la scène post-crédits et vous obtiendrez les quelques bonus précédemment cités. La découverte de Lance McDonald a été confirmée par le compte Twitter de Yoko Taro. Ce dernier a mis dans son message le temps qu’il a fallu à la communauté pour trouver le dernier secret de la production, à savoir 3 ans et 10 mois.

