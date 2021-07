Night Book : le thriller interactif en FMV s'offre une date de sortie et une bande-annonce

Wales Interactive aime les jeux d'horreur, il a développé Maid of Sker récemment, mais il a participé également au codéveloppement de titres comme The Bunker et The Complex, des FMV horrifiques, qui ont reçu des retours positifs. Contrairement à Gamer Girl, qui n'a finalement jamais vu le jour.

Le studio gallois planche actuellement sur Night Book en compagnie de Good Gate Media, un thriller interactif toujours en FMV qui a aujourd'hui droit à une date de sortie et une bande-annonce. L'histoire suivra celle de Loralyn, une traductrice française enceinte en télétravail qui se retrouve à lire un livre mystérieux et à invoquer un démon chez elle, ce qui ne serait jamais arrivé si elle avait vu Evil Dead. Au travers des choix du joueur, Loralyn devra donc prendre des décisions pour protéger sa famille, dont son père malade, avec plusieurs embranchements de scénarios et fins possibles. Nous retrouverons au casting Julie Dray (Cyberpunk 2077, Avenue 5) et Colin Salmon (Resident Evil, Arrow).

La date de sortie de Night Book est fixée au 27 juillet 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et iOS, les précommandes sont déjà lancées sur Steam et l'eShop, vous pouvez retrouver des cartes prépayées sur Amazon.