Night Call tient sa date de sortie sur Switch et Xbox One

Sorti l'année dernière sur PC, Night Call a réussi à séduire les joueurs grâce à son écriture soignée, son ambiance de polar noir et son style graphique en noir et blanc. Une version pour consoles est attendue dans le courant de l'année, l'éditeur Raw Fury a profité de l'évènement indé Guerrilla Collective pour faire le point.

La date de sortie de Night Call est donc fixée au 24 juin 2020 sur Nintendo Switch et Xbox One, en version numérique via l'eShop et le Microsoft Store uniquement. L'éditeur ne fait nulle part mention d'une version PlayStation 4, si jamais elle existe, il faudra encore patienter un moment avant de découvrir le titre sur la console de Sony.

Pour rappel, Night Call nous plonge dans la peau d'un chauffeur de taxi parisien qui essaye d'arrêter un tueur en série. Pour cela, il peut discuter avec ses clients et mener l'enquête. Le titre a récemment accueilli une grosse mise à jour gratuite sur PC.