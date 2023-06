Nintendo Direct : Penny's Big Breakaway et Silent Hope annoncés, Vampire Survivors sur Switch et Xbox, Mythforce sur consoles, les autres annonces du programme

Le Nintendo Direct d'hier a été à la hauteur des attentes, notamment grâce aux révélations de Super Mario RPG, Super Mario Bros. Wonder, Le retour de Détective Pikachu ou encore d'un jeu original autour de Peach. Quelques petites annonces ont aussi eu lieu et elles valent le détour.

Nous avons ainsi pu découvrir une nouvelle vidéo avec du gameplay de Sonic Superstars, le nouvel épisode en vue de côté révélé plus tôt ce mois-ci et jouable avec différents personnages, seul ou à plusieurs.

Le jeu d'aventure et de simulation de vie massivement multijoueur Palia a été annoncé sur Switch pour cet hiver 2023, et sera proposé en free-to-play.

Vous voulez échapper à l’agitation de votre vie quotidienne ? Votre nouveau foyer n’attend plus que vous ! Découvrez Palia, un nouveau monde époustouflant, et commencez votre voyage dans ce jeu de simulation de vie gratuit en multijoueur. Vous vous sentirez immédiatement comme chez vous ! Votre aventure commence tranquillement dans le village de Kilima, mais vous découvrirez rapidement que Palia a bien plus à offrir qu’une petite vie tranquille à la ferme...

Un nouvel aperçu a été donné pour Persona 5 Tactica, le spin-off tactique à venir le 17 novembre 2023 en multiplateforme.



Le jeu d'action roguelike Mythforce, inspiré par les dessins animés matinaux, a été annoncé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et bien évidemment Switch pour l'automne 2023, en plus de sa version PC.

Explorez le donjon et montez de niveau, découvrez des artefacts magiques et des améliorations, et n'oubliez pas de crier : « JE DÉTIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE ! »

Un nouveau Splatfest aura lieu dans Splatoon 3 du 14 au 16 juillet, et une vidéo promotionnelle pour le Splatoon 3 European Championship a été diffusée.

Le jeu de rôle tactique Gloomhaven a été annoncé sur consoles et sortira donc le 18 septembre 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch.

Marvelous Europe a révélé Silent Hope, un Action RPG en vue isométrique qui sortira le 3 octobre 2023 sur PC et Switch.

Découvrez une nouvelle disposition chaque fois que vous pénétrez dans l’énigmatique Abîme, vous obligeant à rester vigilant chaque fois que vous partez en exploration et à garder un œil sur les Failles de souvenir, où de meilleures récompenses... et de plus grands défis vous attendent.

Choisissez parmi un groupe de personnages hétéroclites tel que le Voyageur équilibré, l’Archer spécialiste du combat à distance, ou le Guerrier aux attaques dévastatrices pour découvrir quelles compétences correspondent le mieux à votre style de jeu, et adoptez de nouveaux rôles et capacités tandis que vous acquérez plus d’expérience. Utilisez les cristaux trouvés dans l’Abîme pour changer de personnage ou retourner au Camp de base.

Une nouvelle vidéo a été diffusée pour l'ouverture des précommandes de Fae Farm, que nous savions déjà daté au 8 septembre sur PC et Switch.

4J Studios a dévoilé Manic Mechanics, un party-game nous invitant à coopérer pour réparer des voitures dans un garage, de sortie le 13 juillet sur l'eShop.

Le DLC The Last Spark Hunter pour Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope a été lancé par surprise sur toutes les plateformes ce 21 juin.

L'incontournable Vampire Survivors a été confirmé sur Xbox One, Xbox Series X|S et Switch : il sortira le 17 août au prix toujours aussi ridicule de 4,99 €, et sera livré en même temps qu'une mise à jour permettant la coopération jusqu'à 4 en local.

Team17 et Glee-Cheese ont officialisé la date de sortie de Headbangers Rhythm Royale : le titre entre Battle Royale et mini-jeux musicaux sera disponible le 31 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch et PC.

Naturellement, la réponse est la musique, à travers une série de mini-jeux musicaux endiablés de plus en plus tendus et qui mettent à l'épreuve la mémoire, le rythme, les réflexes, le temps de réaction et évidemment la capacité à rapper du joueur. Les joueurs mettront en valeur leur mémoire infaillible en imitant les instructions des commandants dans Yes Commander, en jouant du piano avec un lance-pierre (oui, vraiment) dans First Piano Shooter, en étant les premiers à partir à l'assaut du système solaire dans To The Sky, et bien d'autres surprises encore dans 23 mini-jeux musicaux, tout en affrontant jusqu'à 29 autres volatiles pour devenir le maître du Headbanger.

Enfin, pour en terminer avec ces annonces mineures, mais intéressantes, Private Division et Evening Star, le nouveau studio de Christian Whitehead (Sonic Mania), ont dévoilé Penny's Big Breakaway, un jeu de plateforme 3D rétro au gameplay dynamique assez intéressant. Il arrivera en 2024 sur PC, Switch, PS5 et Xbox Series X|S.

Dans Penny’s Big Breakaway, vous incarnez Penny, une jeune artiste souhaitant rejoindre la cour impériale, désormais en fuite après que son yo-yo a provoqué tout un remue-ménage lors de son audition au palais. En réponse, l'empereur Eddie a ordonné à ses loyaux gardes manchots de capturer Penny et Yo-Yo, son compagnon à ficelle. La traque est désormais lancée et c'est à vous d'aider notre héroïne à échapper à la capture à travers 12 mondes géométriques colorés !

« Chez Evening Star, nous avons une passion profonde pour les jeux expressifs axés sur les personnages avec un panel de mouvements concis et satisfaisants. Pour notre premier titre, nous avons essayé de réaliser cette approche sur une nouvelle licence, mais également sur un monde entier en 3D », indique Christian Whitehead, directeur créatif chez Evening Star. « Penny's Big Breakaway a été la parfaite occasion pour notre équipe de grandir en tant que studio, que ce soit sur le plan créatif ou technique. Nous sommes impatients de voir les joueurs réaliser des figures avec Penny et Yo-Yo ! »

Réalisé avec le moteur d'Evening Star, le Star Engine, Penny’s Big Breakaway transforme chaque niveau en une course-poursuite effrénée avec une horde de manchots à vos trousses. Ces adversaires aviaires pataugeurs jailliront des murs, sauteront des falaises et tenteront de se jeter sur vous afin de vous stopper dans votre progression du mieux qu'ils le peuvent. Mais rassurez-vous : Penny est une acrobate agile, y compris dans les airs. Vous sauterez, tournoierez et roulerez à travers divers terrains complexes et colorés dans lesquels vous trouverez des rampes vertigineuses, des rebords élevés, des falaises gigantesques et bien plus. Chaque obstacle est une occasion d'augmenter votre vitesse pour mettre un peu plus de distance entre vous et vos poursuivants dénués de vol. Assurez-vous d'apprendre à conserver votre inertie lorsque vous jouez car en plus du mode histoire, Penny’s Big Breakaway proposera également un mode contre-la-montre dans lequel vous pourrez tenter de réaliser la fuite parfaite et la montrer au monde entier en inscrivant votre record dans les classements.

« Evening Star sont des experts de la plateforme : ils ont été chargés d'une licence mythique du jeu vidéo qui a donné un des meilleurs jeux de plateformes de ces dernières années », déclare Michael Worosz, responsable de la stratégie chez Take-Two Interactive et directeur de Private Division. « Penny’s Big Breakaway est un premier titre passionnant qui donne vie à une protagoniste inédite dans un univers mémorable. Ses chances d'être un succès retentissant sont énormes en raison du vaste public visé. »

Penny n'est pas la seule star de ce jeu : son loyal partenaire Yo-Yo, bien qu'étant la cause principale de cette poursuite, est doté de nombreuses capacités pour faciliter votre fuite. Tout au long du jeu, vous pourrez trouver des friandises pour nourrir Yo-Yo. Une fois consommés, ces délicieux en-cas débloqueront de nouveaux bonus comme une amélioration de la vitesse, un bouclier protecteur et bien d'autres. En plus de ces bonus, le yo-yo de Penny peut ramasser divers objets à usage unique pouvant être utilisés pour attaquer une zone et révéler des trésors secrets ou pour attirer magnétiquement des objets hors de portée de Penny. Son yo-yo versatile a beau aimer le chaos, il pourrait bien être aussi le moyen de laver son nom et dissiper cet énorme malentendu.