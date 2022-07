Nintendo rachète Dynamo Pictures, studio d'animation japonais

En début d'année, Nintendo avait affirmé qu'il ne comptait pas racheter de studios comme les autres constructeurs, et pourtant, il s'est offert SRD, une société qui travaillait à ses côtés depuis un très long moment. Et il fait de même avec Dynamo Pictures, spécialisé dans l'animation.

Dead or Alive, Ninja Gaiden, Evangelion, Metroid: Other M, Pikmin, Death Stranding, Onihei, Yuri!!! On Ice, Dynamo Pictures a un CV impressionnant en termes d'animation, que ce soit dans les milieux du jeu vidéo, du cinéma ou des séries. Le studio appartiendra à 100 % à Nintendo lorsque le rachat sera terminé, normalement le 3 octobre prochain, et il sera renommé Nintendo Pictures, avec comme objectif de produire du contenu visuel pour le géant nippon.

Nous devrions donc voir le nom de Nintendo Pictures à l'avenir aux crédits de jeux vidéo avec des cinématiques, mais également au cinéma, le constructeur s'intéresse de plus en plus à ce milieu, notamment avec le film Super Mario Bros., attendu en avril prochain sur grand écran. Comme pour SRD, Nintendo s'assure de garder de bonnes relations avec ses partenaires de longue date, en se les appropriant. Vous pouvez retrouver des consoles Nintendo Switch, des jeux et des accessoires sur Amazon.